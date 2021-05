Basilicata gialla, e ora scommessa «turismo covid free»

Potenza - Nel primo giorno del ritorno in zona gialla (una «bella notizia», ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi), la Basilicata guarda subito avanti e punta a un’estate con «turismo covid free». E mentre stamani si sono avviate, non senza polemiche, le prenotazioni per i vaccini da somministrare anche agli over 50, si registra un ulteriore calo di contagi e ricoveri, ma anche un aumento dei decessi, quattro nell’ultimo fine settimana, con il totale delle vittime lucane salito a 531.

L’ultima volta in giallo, per la Basilicata, era stata lo scorso 28 febbraio, poi oltre due mesi tra arancione e rosso, nel pieno della terza ondata, che ora, come dimostrato dagli ultimi numeri, sembra andare verso la sua parte finale. Nel fine settimana sono stati analizzati 1.891 tamponi molecolari: 129 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 126 appartengono a residenti in regione. Sono 141 (lo scorso 30 aprile erano 172) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo dieci in terapia intensiva, sei all’ospedale San Carlo di Potenza e quattro al Madonna delle Grazie di Matera. Con 226 nuove guarigioni (in totale 18.180), il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.716 (5.575 in isolamento domiciliare).

Oggi, quindi, l’assessore regionale alle attività produttive, Francesco Cupparo, ha reso noto che «Basilicata turismo covid free» è il titolo del progetto che la Regione realizzerà di nuovo la prossima estate - come già avvenuto nel 2020 - per garantire una vacanza tranquilla ai turisti che visiteranno la regione nei mesi estivi, in particolare nel Parco nazionale del Pollino, sulla costa tirrenica, su quella jonica e a Matera.

Capitolo vaccini. Non ancora completamente archiviate le polemiche dopo il mezzo flop dell'AstraNight di Matera, persistono difficoltà per la prenotazione degli over 80. Secondo quanto riporta il sito del Governo, tuttavia, sono 228.543 le dosi finora somministrate, l’87,4% delle 261.385 consegnate. «Ieri - ha evidenziato Bardi - la Basilicata è stata la migliore regione d’Italia sul fronte delle vaccinazioni. I fatti sono sempre la migliore risposta». Il governatore ha infine annunciato che «questa settimana in provincia di Matera inizieranno finalmente le vaccinazioni a domicilio dei soggetti non deambulanti che hanno prenotato tale modalità di inoculazione».