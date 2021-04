Balvano, sequestrato capannone con 5mila tonnellate di rifiuti

POTENZA - All’interno erano stati «illecitamente depositati» circa cinquemila tonnellate di rifiuti: a Balvano (Potenza), nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano, i Carabinieri hanno sequestrato un capannone industriale, di circa novemila metri quadrati, in disuso da anni.

Sono state poste sotto sequestro anche l’area esterna, per circa 29 mila metri quadrati e una pala meccanica gommata trovata all’interno e utilizzata - secondo le indagini condotte dal Noe - per l’accantonamento dei rifiuti, materiale plastico, scarto di lavorazione.

Ulteriori indagini sono in corso per identificare le persone responsabili del traffico illecito di rifiuti e saranno svolti controlli tecnici per «verificare e monitorare - è scritto in un comunicato firmato dal Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio - tutti i fattori di rischio per la protezione dell’ambiente».