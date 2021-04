Covid, il gen. Battistini, braccio destro di Figliuolo, incontra Bardi: «Esportiamo modello Basilicata»

POTENZA - Il generale Antonio Battistini, del Comando logistico dell'Esercito italiano, braccio destro del Commissario all'emergenza Covid in Italia, Figliuolo, è approdato in Basilicata stamattina per un doppio incontro con il governatore Bardi e l'assessore alla Sanità Rocco Leone. Battistini dopo l'incontro è partito alla volta dell'Abruzzo.

Il progetto è quello di esportare il modello «open day» adottato dal presidente della Regione Basilicata, che sta facendo scuola a livello nazionale. Anche il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ieri ha annunciato che da venerdì a domenica si potranno vaccinare senza prenotazione, sempre con Astrazeneca, tutti i cittadini a partire dai 60 anni di età. La decisione è stata presa dopo aver visto che in Basilicata l’affluenza è stata elevata, segno che i cittadini hanno compreso l’importanza della vaccinazione, mettendo da parte le polemiche e i timori sui possibili effetti collaterali.

«Purtroppo il virus è ancora in circolazione e i numeri dei contagi sono ancora alti. Ciononostante la situazione, soprattutto per quel che riguarda l'occupazione dei posti in terapia intensiva, in Basilicata è assolutamente sotto controllo». Lo ha detto - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta lucana - il presidente della Regione, Vito Bardi, nel corso di un incontro con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. Il governatore «ha ribadito l’impegno della Regione sia sul fronte del tracciamento delle persone contagiate dal covid-19, sia sul fronte della vaccinazione alla più ampia platea possibile e nel tempo più rapido possibile. La Regione è impegnata 24 ore su 24 per uscire il più rapidamente possibile da questa emergenza, ma è evidente che in questa fase occorre l'impegno di tutti, anche attraverso - ha concluso Bardi - comportamenti responsabili».