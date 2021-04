Basilicata, vaccini AstraZeneca senza prenotazione a centinaia di over 70

POTENZA - In Basilicata, oggi, il vaccino AstraZeneca è stato somministrato ad alcune centinaia di persone tra i 70 e 74 anni che si sono presentate, senza aver prenotato, alle due tende del Qatar allestite nei pressi degli ospedali di Potenza e di Matera.

Questo è stato il terzo giorno consecutivo nel quale la Regione ha «aperto» alle somministrazioni del vaccino AstraZeneca senza che fosse necessaria la prenotazione. Lunedì scorso, quando la possibilità era stata data a tutti quelli tra i 60 i 79 anni, si erano registrati lunghe file e momenti di forte tensione, soprattutto a Potenza dove si è reso necessario l'intervento di Carabinieri, Polizia e vigili urbani. Ieri, invece, tutto è andato meglio, anche in conseguenza della decisione del governatore lucano, Vito Bardi, di consentire la vaccinazione solo alle persone tra i 75 e i 79 anni e a quelli che il giorno prima avevano preso il «numerino eliminacode». Per oggi il perimetro è stato ristretto alle persone tra i 70 i 74 anni: le operazioni, che si dovrebbero concludere intorno alle ore 19, stanno procedendo senza alcuna criticità.

