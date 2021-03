Basilicata, la Regione prevede altri 8,5 mln per sostegno ad aziende agricole

POTENZA - La Regione Basilicata ha destinato «altri 8,5 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole, che da più di un anno sono costrette a fronteggiare gli effetti congiunturali negativi imposti dal perdurare della pandemia»: il bando, approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’agricoltura, Francesco Fanelli, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il 15 aprile scadrà - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta - il termine per partecipare al secondo avviso del Bando per il «Sostegno temporaneo a favore delle Aziende agricole», per gli «agricoltori e le piccole imprese, particolarmente colpiti dalla crisi per via del Covid-19».

«Questo secondo avviso - ha detto Fanelli - è un ulteriore segnale di vicinanza e sostegno che la Giunta regionale vuol dare al comparto agricolo lucano. Siamo perfettamente consapevoli del momento difficile che i nostri operatori e i nostri imprenditori stanno vivendo da oltre un anno. L'agricoltura ha reso la Basilicata una terra di eccellenze. Il nostro impegno - ha concluso - continuerà nel sostegno e nel rilancio di un settore strategico, che da sempre ha contribuito allo sviluppo e all’incremento del Pil nella regione».