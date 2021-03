Sanzionato ex giocatore Potenza: a novembre trasgredì quarantena Covid per ritornare in Portogallo

POTENZA - Lo scorso mese di novembre, violando le prescrizioni sulla quarantena, ha lasciato l’Italia per far ritorno in Portogallo: su richiesta della Digos del capoluogo lucano e attraverso l’azione diplomatica dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona, a un ex giocatore del Potenza (serie C, girone C) è stata notificata una sanzione amministrativa.

Le indagini della Polizia hanno quindi permesso di accertare che lo scorso 9 novembre il calciatore è volato in Portogallo «trasgredendo l’obbligo dell’isolamento prudenziale disposto a tutto il "gruppo squadra" dall’Azienda sanitaria di Potenza a causa della positività al Covid-19 di due giocatori».