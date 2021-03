Rifornivano di droga Puglia e Basilicata: fermati in 5 a Palazzo S.Gervasio

Cinque provvedimenti di fermo di indiziato di delitto sono in corso di esecuzione, a Palazzo San Gervasio (Potenza), da parte dei Carabinieri nell’ambito dell’operazione antidroga «It's business» coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata al traffico illecito e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso.

Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti «gli assetti organizzativi, le attività criminali e - è spiegato in un comunicato diffuso stamani dai Carabinieri del Comando provinciale di Potenza - la capacità di rifornire di stupefacenti alcune 'piazze di spaccio' nel Vulture-Melfese, nell’Alto Bradano e in alcuni comuni limitrofi della Puglia».

I particolari dell’operazione saranno illustrati alle ore 12, in una conferenza stampa che si terrà nel Palazzo di giustizia di Potenza.