In 9 col reddito di cittadinanza senza averne diritto: denunce nel Potentino, giocavano anche d'azzardo

Hanno percepito il reddito di cittadinanza, per circa 50 mila euro, senza averne diritto: nove persone, residenti nel Lagonegrese, sono state scoperte e denunciate dalla Compagnia di Lauria (Potenza) della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che alcuni di questi nove sono «accaniti giocatori d’azzardo, soprattutto sulle piattaforme on line, movimentando complessivamente - è specificato in un comunicato - somme di denaro per quasi 500 mila euro».

Inoltre nel corso delle indagini è stato accertato che alcuni avevano «omesso di indicare importi derivanti da contratti assicurativi ramo vita, in essere per circa 27 mila euro e dal patrimonio immobiliare per un valore complessivo di circa 135 mila euro».