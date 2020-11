Covid 19, a Potenza vietati assembramenti nei vicoli del centro storico

POTENZA - Il divieto di sostare e di creare assembramenti in tutti i vicoli e le gradinate del centro storico (luoghi di ritrovo dei giovani) è stato disposto dal sindaco di Potenza, Mario Guarente (Lega), «per tutto il periodo in cui vige lo stato di emergenza da Covid-19».

Nell’ordinanza è inoltre precisato che il divieto non vale "per le file che si creano, sempre con il dovuto rispetto del distanziamento e dell’uso delle mascherine, in attesa del proprio turno per accedere alle attività commerciali di vario genere e di quelle che funzionano per l’attività di asporto».