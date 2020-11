Covid, a Potenza al via i tamponi drive in della Marina Militare

POTENZA - Sono stati effettuati stamani i primi tamponi nell’area Covid allestita in modalità «drive in" dalla Marina militare nel parcheggio dell’ospedale San Carlo di Potenza. Oggi saranno effettuati circa 70 tamponi a persone in quarantena o che sono state a contatto con positivi.

Dallo scorso 11 novembre la Basilicata è regione in 'zona arancione': negli ultimi giorni sono aumentati contagi e ricoveri e l’Rt è a 1.64.