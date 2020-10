Basilicata, oltre 4mln per depurazione acque reflue

POTENZA - La Regione ha messo a disposizione «nuove risorse in favore degli enti locali per il completamento e la realizzazione di sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue».

Lo ha reso noto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore all’ambiente Gianni Rosa.

In relazione alla riprogrammazione delle risorse, la giunta regionale ha finanziato con 4.438.400 euro i progetti presentati dai Comuni per interventi già individuati come «urgenti e indifferibili». Con i fondi, ha detto Rosa, sarà «possibile realizzare opere necessarie e programmate da tempo ma non inserite tra gli interventi oggetto di finanziamenti comunitari. Abbiamo riprogrammato la spesa facendo leva sulle economie, consentendo ad alcuni Comuni di intervenire per ammodernare il sistema delle acque reflue. L’attenzione al territorio per noi è una priorità».