A Tempa Rossa la Total avvia un impianto di recupero per lo zolfo

POTENZA - La Total, nel Centro Olio di Tempa Rossa, in Basilicata, «dopo le previste operazioni di preparazione», ha «avviato l’impianto recupero zolfo, l’ultimo degli impianti di trattamento del grezzo e del gas ad essere messo in marcia».

L’impianto - è scritto in una nota diffusa dalla compagnia petrolifera - è «preposto al trattamento del gas residuo rimanente dopo la prima separazione del gas dal grezzo proveniente dai pozzi e la successiva produzione di gas metano e Gpl», e «permette di trattare il gas che altrimenti sarebbe convogliato direttamente in torcia, e di produrre zolfo liquido da commercializzare e un quantitativo di gas residuo da inviare alla combustione avente un contenuto di componenti solforati ridotto del 95%, con una corrispondente riduzione delle emissioni».

Nelle prossime settimane, la Total ha anche previsto l'avviamento della sezione di trattamento dei gas di coda, «che porterà tale riduzione al 99%», e «nel corso dei prossimi giorni si procederà all’ottimizzazione delle regolazioni dell’impianto": i dati di qualità dell’aria, misurati dalle centraline di monitoraggio predisposte intorno al Centro olio "come previsto dal piano di monitoraggio ambientale approvato, continuano a mantenersi anche in questa fase ben al di sotto delle soglie di legge».