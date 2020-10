Potenza, a Tempa Rossa produzione in risalita: 40 mila barili di greggio al giorno

POTENZA - In Basilicata, nel Centro Olio della Total, «con il riavvio delle prove di esercizio, dopo la breve fermata di metà settembre», la produzione è «progressivamente risalita grazie alla riapertura in sequenza dei pozzi della concessione, e alla messa in esercizio degli impianti di trattamento già testati», con la produzione di petrolio che si «assesta a 40 mila barili al giorno».

Lo ha reso noto, in un comunicato, la Total, precisando poi che «è stato così possibile riprendere le spedizioni di greggio alla raffineria di Taranto, di gas metano nella rete Snam Rete Gas, e il caricamento delle autobotti con Gpl dal deposito di Guardia Perticara».

Le quantità di petrolio, gas naturale e Gpl «rientrano nel calcolo delle royalties relative al 2020 che, come previsto dalla normativa, dovranno essere pagate nel 2021 una volta noti i quantitativi definitivi dell’anno in corso». In Basilicata la Total E&P Italia, con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B), è operatore della concessione «Gorgoglione», dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di Tempa Rossa.

Nei prossimi giorni, ha poi spiegato la Total, «verrà progressivamente messo in esercizio anche l’impianto che permetterà il recupero di zolfo dal gas contenuto nel grezzo». Lo zolfo liquido prodotto, stimato in circa 80 tonnellate al giorno a regime, «sarà caricato su autobotti e venduto sul mercato». L’azienda petrolifera, infine, ha adottato «misure di prevenzione addizionali basate su tamponi laringo-faringei effettuati direttamente nella nostra clinica di sito e su un rinnovato programma di smart-working finalizzato alla riduzione sistematica del numero di lavoratori presenti contemporaneamente negli uffici».