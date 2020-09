Potenza, chiusi per Covid anche gli uffici di Acquedotto lucano

Giornata movimentata a Potenza per il Covid 19. Dopo il caso del Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta e del comune di Anzi (dove le scuole resteranno chiuse), anche gli uffici amministrativi di Acquedotto lucano sono stati interessati dal contagi. Dopo la positività al Coronairus riscontrata su un dipendente, la direzione dell'ente ha disposto la chiusura temporanea degli uffici in attesa della sanificazione dei locali nonchè l'esecuzione dei tamponi.

Il caso di positività riguarda un responsabile tecnico che ha immediatamente avvertito l’azienda che, nella sede di via Grippo, a Potenza, ha oltre cento dipendenti. «Il servizio di rilievo pubblico che noi forniamo - ha detto l'amministratore unico di Al, Marchese - non può essere interrotto e non lo sarà». Domattina, i dipendenti della sede potentina di AL saranno sottoposti a tampone grazie all’intervento di un laboratorio mobile privato.