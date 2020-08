Potenza non è più Covid free: timori per i contagi nella Fca

MELFI - Due nuovi contagi alla Fca di Melfi, dopo quelli dei tre operai risultati positivi ad inizio settimana, vengono fuori nel giorno in cui Potenza perde il titolo di «Covid free» per un caso di rientro che ha coinvolto una trentaseienne. Nelle prossime ore saranno processati i tamponi delle persone venute in contatto con i due operai la cui positività è stata riscontrata ieri. I nuovi casi della Fca, che ora sono in tutto cinque, preoccupano particolarmente.

La notizia è arrivata nella tarda mattinata di ieri. La positività ha riguardato un impiegato tecnico residente a Lavello ed un manutentore pugliese, di Spinazzola. Entrambi si trovavano in fabbrica tra giovedì e venerdì, per le attività propedeutiche alla ripresa delle attività del 24 agosto. Tutti e due, quindi, potrebbero essere entrati in contatto con uno o con entrambi i lavoratori risultati positivi al Covid-19 al rientro da una vacanza in Sardegna. Utilizziamo il condizionale, anche perché per l’azienda, in base a quanto riferito ieri nel corso di un incontro con il comitato per la sicurezza «non significa che abbiano contratto il virus sul posto di lavoro».

Il lavellese e l’operaio di Spinazzola facevano parte delle 23 persone sottoposte a tampone dopo la ricostruzione della possibile catena di contatti con gli altri due positivi al Covid-19. Nelle prossime ore si faranno i tamponi ad alcune decine di eventuali contatti. Fca ha confermato che è iniziata «una nuova mappatura su chi è stato a contatto con questi ulteriori due positivi, sono state sanificate le aree nelle quali operavano i due interessati», mentre resteranno in quarantena tutti gli altri fin quando non ci «sarà l’esito negativo anche della Asl».

Nessun problema, invece, per i cinquanta operai circa sottoposti a tampone dell’azienda di logistica di San Nicola di Melfi: i test sono risultati tutti negativi. La task force regionale, intanto, ha comunicato i dati relativi al 24 agosto, evidenziando che «le positività riguardano 2 persone residenti nel comune di Matera e 1 persona residente in Puglia». Nella nota della task force non sono conteggiati i due casi di positività tra i tamponi effettuati l’altro ieri tra i lavoratori della Fca. Così come non si fa cenno di una trentaseienne di Potenza risultata positiva ieri. La donna rientrava da una vacanza in Puglia, trascorsa in un villaggio turistico in provincia di Taranto. Dopo un test in un laboratorio privato, dal quale era emersa la positività della potentina, l’esito è stato confermato anche da un successivo tampone all’ospedale san Carlo di Potenza.