Coronavirus, positivi 4 giovani lucani: sono appena tornati da Malta

POTENZA - Sono positivi al coronavirus quattro giovani residenti a Palazzo San Gervasio (Potenza) che nei giorni scorsi erano rientrati in Italia da una vacanza a Malta: ora si trovano in isolamento domiciliare. La notizia è stata confermata dal sindaco, Michele Mastro, il quale, in un video su facebook, ha detto che la «situazione è monitorata».

Il sindaco ha inoltre lanciato un invito «a tutti, in particolare ristoratori ed esercenti commerciali, al rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, a cominciare dall’uso delle mascherine nei luoghi al chiuso».