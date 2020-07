Medicina in Basilicata diventa realtà: oggi l'annuncio ufficiale

Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi della Basilicata è ormai realtà. Il governatore Vito Bardi e la rettrice Aurelia Sole lo ufficializzeranno oggi, dopo il Comitato paritetico, nel corso di una conferenza stampa durante la quale illustreranno i dettagli del Protocollo d’intesa che dovrà essere firmato a Roma anche dai ministri dell’Università Gaetano Manfredi e della Salute, Roberto Speranza.

Dopo tante ipotesi, tante richieste, vari tentativi, dunque, il gran giorno del nuovo corso di laurea è arrivato. E segna un passaggio strategico nella storia dell’Ateneo lucano.

Sessanta i posti che saranno messi a concorso, ogni anno, per le nuove immatricolazioni, anche se non è escluso che il prossimo anno - a seguito dell’aumento del nuovo dei nuovi iscritti - possa essere destinato a crescere. Venticinque i professori che dovranno seguire gli studenti e che saranno impegnati in attività di ricerca e di didattica che saranno svolte in parte presso la stessa Università e in parte presso le strutture sanitarie lucane legate agli ospedali di Potenza e Matera.

Modificata all’ultimo minuto, invece, la posta finanziaria Dopo il dimezzamento dei fondi messi a disposizione dalla Regione (che nella prima bozza si era impegnata ad erogare per Medicina sei milioni di euro l’anno per i primi tre anni e poi li ha ridotti a tre milioni l’anno) una buona notizia arriva dal Ministero della Salute che ha annunciato di aver raddoppiato i fondi passando dal milioni di euro l’anno previsto a tre milioni di euro. Soldi a cui va aggiunto un milioni di euro l’anno da parte del Ministero dell’Università.