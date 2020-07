Potenza, tavoli e locali all’aperto. La piazza rivive dopo il Covid

Potenza - Piazza Mario Pagano (Piazza Prefettura per intenderci) è tornata ad essere il «salottino» del capoluogo. Le nuove disposizioni dell’amministrazione comunale, riguardo la possibilità data agli esercenti di utilizzare gli spazi esterni dei locali per ospitare comodamente i clienti ha trasformato la piazza in un enorme contenitore all’aperto dove passare le serate a sorseggiare una bibita, mangiare un gelato o degustare qualche prelibatezza culinaria. La piazza si è trasformata tanto da essere scelta anche per la celebrazione di un matrimonio all’aperto, il primo in questa modalità, post Covid 19 proprio all’ingresso del maestoso Teatro Stabile.

Locali pieni con tutti gli accorgimenti del caso riguardo le distanze da tenere, atmosfera allegra e tanta voglia di dimenticare e ricominciare. «Una piazza piena di vitalità - sottolinea Piero D’Alaimo del Gran Caffè La Delizia - come non si vedeva da tempo. Sicuramente un fatto molto positivo che può essere migliorato con la collaborazione di tutti. Magari creando insieme una serie di eventi da offrire ai tanti che il pomeriggio- sera e anche nelle ore notturne scelgono di venire in centro». Una scelta da riproporre anche in futuro «magari sulla base di un progetto unico che tenga presente il posto e l’atmosfera da creare. Credo che sia un impegno da portare avanti»

Grande affluenza di gente dunque di tutte le età, con prevalenza, ovviamente di giovane. «Io credo - ci spiega Rocco Biscione di Teporary Bar - che questa sarebbe accaduto a prescindere dal Covid 19. la possibilità di accogliere la gente in esterno è stata accolta benissimo. Sono davvero soddisfatto, peccato non poter organizzare qualche evento di contorno. Almeno per il momento questo non è concesso anche se le idee sono tante». Insomma una piazza che è diventata centro «vitale» anche perche «la location - ha confermato Vincenzo Dulcetti del Goblins - si presta a questa situazione nuova. Molti esercenti hanno voluto investire su questa possibilità ed risultati al momento stanno dando ragione. Le serate sono sempre molto affollate, la gente ha esorcizzato la paura del Covid anche perché le regole sulle distanze e l’igiene vengono seguiti da tutti senza eccezioni».

«Noi - ha raccontato Francesco Paradiso di Opera 16 - avevamo pensato a questa possibilità anche prima del Covid. Sarebbe un peccato sprecare le potenzialità di questo spazio esterno che poi è molto gradito dalla gente. Il centro storico e Piazza Prefettura sono tornati ad avere un ruolo trainante forse anche perché da altre parti come per esempio nel Parco Fluviale, per i motivi che ben conosciamo, ci si è organizzati di meno. Ci mancano gli eventi, ma noi siamo pronti anche a questo. Serve solo l’okay degli organi competenti e le serate potrebbero diventare ancora più piacevoli da vivere».