Potenza, spaccia nel parco e scappa alla vista della polizia: arrestato 20enne

POTENZA - Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia, a Potenza, con l’accusa di spaccio di droga. Mentre si trovava nel parco «Elisa Claps», il giovane - con un coetaneo - ha visto gli agenti arrivare per un controllo e si è allontanato, prima lentamente, poi correndo. Mentre gli agenti lo inseguivano ha gettato un involucro contenente infiorescenze di marijuana per circa 50 grammi.

Credendo di essere sfuggito agli agenti entrando in un palazzo, dove si trova la sua casa, il giovane è stato bloccato quando, poco dopo, è stato visto uscire dalla Polizia. In casa, in un giubbino, sono stati trovati 280 euro, considerati proventi dello spaccio.