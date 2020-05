Basilicata, l'imprenditore Umberto Pesce tra i Cavalieri del Lavoro

ll Presidente della Repubblica Mattarella, in vista del 2 giugno, ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Nella lista c’è anche l'imprenditore lucano Umberto Pesce.​

Il neo cavaliere de lavoro nominato da Mattarella è il presidente di PSC Spa, azienda di famiglia nata come ditta per l’installazione e manutenzione di impianti elettrici e oggi attiva nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per grandi opere edili. Negli anni ’90 apre una sede a Roma e inizia a collaborare con i principali General Contractor. Dal 2013 avvia l’acquisizione di commesse all’estero e rileva aziende di impiantistica del settore ferroviario e energetico. Oggi il Gruppo è diviso in 5 business unit: elettromeccanico, antincendio, ferroviario, navale e telecomunicazioni e realizza progetti di impiantistica chiavi in mano. Con 22 sedi in Italia e 8 nel mondo, occupa 2.500 dipendenti.

Ha contribuito alla realizzazione della Nuvola di Fuksas a Roma e sta partecipando al progetto per lo stadio Al Bayt in Qatar.