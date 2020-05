Rionero in Vulture, in manette per concussione il comandante dei Cc per tutela biodiversità

POTENZA - Con le accuse di concussione, peculato, truffa aggravata e falso, i Carabinieri forestali hanno arrestato e posto ai domiciliari il Comandante del Nucleo Carabinieri tutela biodiversità «Badia San Michele» di Monticchio Bagni, nel comune di Rionero in Vulture (Potenza), Donato Paolino. Nell’ambito delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza e durate alcuni mesi, è stato posto ai domiciliari anche un carabiniere scelto, Rocco Curcio.

Le indagini sono cominciate nello scorso mese di settembre dopo la denuncia presentata da una commerciante di Rionero in Vulture contro Paolino che, «abusando della sua qualità di pubblico ufficiale» pretendeva di non pagare gran parte dei generi alimentari e dei pasti consumati, anche attraverso «un uso indiscriminato e illegale dei buoni pasto».

Inoltre è stato accertato"un sistema consolidato di gestione dell’ufficio da parte del comandante Paolino, spesso con la complicità di Curcio», caratterizzato da false attestazioni sul registro delle presenze e dall’utilizzo dell’auto di servizio "per frequenti e ricorrenti esigenze esclusivamente private e personali».