Latronico, le ricette alternative di Nicola Timpone con ospiti d’eccezione

LATRONICO - Costretti a stare a casa e a non poter uscire se non per validi motivi, anche i lucani si sono riadattati sin da subito al nuovo modo di vivere la quotidianità. Si è trattato di allungare alcuni tempi, di riscoprire vecchie o nuove passioni, ed il gioco è presto fatto. C’è anche chi ha rispolverato un’antica passione, quella per la cucina. È il caso di Nicola Timpone, per diversi anni consulente dell’area istituzionale e marketing della Lucana Film Commission, ma soprattutto organizzatore di manifestazioni di successo, su tutte le «Giornate del cinema lucano» a Maratea, che da qualche giorno propone ai suoi tanti amici di facebook, alcune ricette «alternative».

Direttamente dalla sua casa a Latronico, con indosso il cappello e la giacca da cuoco, delizia i suoi followers con antipasti, primi, secondi e dolci, tutti a base di prodotti lucani, con un occhio particolare alle bontà del Pollino. Ma a rendere uniche le sue «dirette», con tanto di sigla di apertura e chiusura tratta dall’inno musicale della Ruralità Lucana, è la partecipazione di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

È il caso dell’attrice Elena Sofia Ricci che nei giorni scorsi collegata con Timpone ha raccontato, assieme a suo marito, il compositore Stefano Mainetti, come trascorre le sue giornate obbligata a stare in casa, ma anche del suo lavoro ed in particolare della nuova fiction «Vivi e lascia vivere», in onda su Rai 1, in prima serata dal 23 aprile. Nella serie Elena Sofia Ricci interpreta Laura, una donna dal carattere forte che perde il marito e il lavoro, una madre che fa anche da padre. E recita proprio accanto alla primogenita.

Tra gli altri ospiti delle video ricette di Timpone anche Vanessa Scalera, la protagonista di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, girata a Matera e trasmessa su Rai 1 facendo registrare una media di 5 milioni di telespettatori nelle sei puntate. L’attrice ha parlato del suo lavoro e delle sue passioni, assieme al fidanzato Filippo Gili, con cui sta insieme da circa dieci anni e condivide l’amore per la recitazione. Ieri è stata la volta di Simona Ventura e del fidanzato Giovanni Terzi, conduttore televisivo. I due, assieme a Timpone, e al giornalista della Tgr Basilicata, Igor Uboldi,anche lui collegato in diretta, hanno raccontato di come vivono questi giorni, in casa assieme ai figli, facendo le cose più semplici. Ma anche dei piatti preferiti e della passione per la cucina di Ventura e della sua bravura nel preparare il tiramisù e i cocktail di gamberi.

Oggi, come annunciato da Timpone sulla sua pagina facebook, sarà la volta di Raul Bova e della sua compagna, l’attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola, Rocio Munoz Morales.