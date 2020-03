Basilicata, altri 4 contagiati: 3 a Potenza e uno a Rionero in Vulture

La task force regionale della Basilicata comunica che oggi 18 marzo – con aggiornamento alle 18 - sono stati effettuati complessivamente 27 tamponi test per l'infezione da Covid-19. Di questi: 23 sono risultati negativi e 4 positivi. Tre casi riguardano la città di Potenza e uno Rionero in Vulture. Salgono così a 31 i casi di coronavirus registrati finora in Basilicata: l’ultimo riguarda un dipendente dell’area amministrativa del Crob di Rionero in Vulture (Potenza). In un comunicato la struttura sanitaria ha reso noto che «sono stati già messi in atto tutti i protocolli nazionali e regionali per la gestione dell’emergenza coronavirus a tutela dell’utenza e dei dipendenti».

In un altro comunicato, diffuso dall’ufficio stampa della Giunta lucana, l’assessore alla sanità, Rocco Leone, ha invece sottolineato che la Basilicata ha «a disposizione 94 posti letto all’ospedale 'Madonna delle Graziè di Matera, 40 al San Carlo di Potenza e 100 all’ospedale di Venosa per il ricovero di pazienti affetti da coronavirus che non presentano ulteriori complicazioni. Per la terapia intensiva possiamo contare su 64 posti, che possono diventare 90 in caso di necessità. Le altre terapie intensive presenti in Basilicata - ha aggiunto Leone - dovranno essere a disposizione di pazienti non affetti da coronavirus».

Sempre l’ufficio stampa della Giunta regionale ha fatto inoltre sapere che finora sono stati raccolti circa 46 mila euro per la campagna denominata «Scacco matto al coronavirus».