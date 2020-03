Coronavirus, Bardi su Fb invita i lucani a maggiore responsabilità

POTENZA - «Seguite con scrupolo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. Il momento è difficile ma sono convinto che riusciremo a farcela«: lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in un videomessaggio ai lucani pubblicato su facebook.

Bardi, nel chiedere a tutti «responsabilità», ha ricordato l'obbligatorietà della quarantena per chi è arrivato in Basilicata dalle «zone rosse": «Per quanto riguarda la crisi economica legata al coronavirus - ha aggiunto - nelle prossime ore prenderemo misure straordinarie».