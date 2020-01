Potenza, il direttore generale Arpab nominato commissario

Il direttore generale del dipartimento ambiente e energia della Regione Basilicata, Michele Busciolano, è il commissario straordinario pro tempore dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (Arpab).

Busciolano è stato nominato oggi dalla giunta regionale, dopo la pubblicazione sul Bollettino della Regione della legge regionale numero 1/2020 che prevede il riordino della disciplina dell’Agenzia. «Il Commissario - ha reso noto l’esecutivo lucano - traghetterà l’Agenzia verso l’assetto a regime previsto dalla norma. Il riordino introduce una serie di novità significative sotto il profilo organizzativo di mission istituzionale e di governance degli istituti interni. Con la riforma l’agenzia viene riorganizzata in una struttura centrale regionale, con competenze amministrative e tecnico-scientifiche e sedi in Potenza, Matera e Metaponto»