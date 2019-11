Cassa integrazione, in Basilicata verso tetto 10 milioni di ore: + 113%

Le ore di cig concesse in Basilicata nel 2019 «sono destinate a sfondare il 'murò dei dieci milioni». Lo sostiene la Uil Basilicata «sulla base - è specificato in una nota - del decimo Rapporto sulla cassa integrazione del Servizio politiche attive e passive del lavoro (elaborazione Uil su fonte Inps)».

Nel comunicato è inoltre spiegato che «nei primi dieci mesi (gennaio-ottobre) sono già complessivamente 9,2 milioni (di cui 7,8 milioni per la cig straordinaria e 1,3 milioni per l'ordinaria) con un incremento rispetto ai primi dieci mesi del 2018 di più 113,6%. Gli ammortizzatori sociali sono quasi completamente concentrati in provincia di Potenza (8,4 milioni di ore con più 140,4%) rispetto alla provincia di Matera (740 mila ore, meno 20,4%) e hanno consentito la salvaguardia di 5.413 posti di lavoro (4.620 per la straordinaria e 791 per la ordinaria) con più 2.878 operai nel raffronto con i primi dieci mesi del 2018».

«Poiché la situazione di crisi che stanno vivendo molte aziende è anche figlia di una perdurante assenza di politiche di sviluppo e di competitività - hanno evidenziato i dirigenti della Uil lucana - la prima e principale azione da intraprendere è quella di rilanciare il Paese con una politica industriale che guardi al lungo periodo».