Potenza, ok a piano per le antenne. Vicesindaco: fondamentale la mappa

«E' fondamentale avere la mappa e il catasto delle antenne radiofoniche e telefoniche installate su tutto il territorio comunale». Lo ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Potenza, Antonio Vigilante, presentando stamani, in una conferenza stampa - a cui hanno partecipato anche alcuni assessori e consiglieri comunali della maggioranza di centrodestra - il Piano antenne, approvato all’unanimità lo scorso 5 novembre dall’assemblea municipale.

Vigilante ha ricordato che «l'approvazione risponde anche a una sollecitazione partita dalla Regione Basilicata: noi siamo orgogliosi di aver fatto da capofila e ora ci auguriamo che tutti gli altri Comuni seguano il nostro esempio, anche perché - ha proseguito il vicesindaco - questo provvedimento potrà essere preso come punto di riferimento dalle altre amministrazioni».

Nell’evidenziare che il Piano antenne approvato dal Consiglio comunale di Potenza pone particolare attenzione per le «aree sensibili» e di conseguenza per i bambini e gli anziani, gli esponenti del centrodestra hanno sottolineato che «le decisioni prese vanno tutte nell’interesse primario dei cittadini e della loro salute, soprattutto in riferimento al futuro, con l’arrivo imminente della tecnologia 5G». Questo Piano «ha l’ambizione - ha concluso Vigilante - di avviare finalmente un percorso, finora mai intrapreso dal Comune di Potenza, per la pianificazione degli impianti di telefonia mobile».