Petrolio, accordo per Tempa Rossa di massima «concluso», mancano dettagli

L’accordo fra la Regione Basilicata e la Total per lo sfruttamento dei pozzi petroliferi che fanno capo al centro oli di «Tempa Rossa» - fra Corleto Perticara (Potenza) e Gorgoglione (Matera) - è «in linea di massima» concluso.

Lo ha confermato stamani, a Potenza, l’assessore all’ambiente della Regione Basilicata, Gianni Rosa: «Adesso - ha aggiunto - dobbiamo stare attenti ai dettagli». L’impianto di Tempa Rossa, pronto da alcuni mesi e in cui si sono già svolte prove di funzionamento e per il quale Total ha fatto investimenti pari ad oltre un miliardo e mezzo di lire, produrrà 50 mila barili di petrolio al giorno. Il giacimento, considerato ricchissimo di petrolio, offrirà anche oltre 200 mila metri cubi di metano.

Secondo quanto reso noto da Rosa, che non ha però citato cifre precise, la Regione Basilicata dovrebbe ottenere da Total "compensazioni ambientali» superiori a quelle ottenute finora dall’Eni per i giacimenti della Val d’Agri. La compagnia francese, inoltre, «sarà partner della Regione per programmi di occupazioni 'non oil', cioè slegati dal petrolio».