Auto piena di profumi «tarocchi»: denunciati in due nel Potentino

POTENZA - Due persone, di 39 e 46 anni, residenti nel Napoletano, sono state denunciati dai Carabinieri, a Baragiano (Potenza), con l’accusa di aver introdotto e commercializzato in Italia prodotti «con segni falsi».

Sull'auto sulla quale i due stavano viaggiando i Carabinieri hanno trovato 90 confezioni di profumo di marche contraffatte. Ogni confezione era in vendita per circa 100 euro e tutte avrebbero quindi fruttato circa diecimila euro.