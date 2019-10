Senise, nell'arsenale anche un cannone: in manette un 56enne

POTENZA - Un uomo di 56 anni è stato arrestato, a Senise (Potenza), dai Carabinieri dopo la scoperta di un arsenale custodito in un locale che egli utilizzava «in via esclusiva».

I militari hanno trovato anche un cannone da 105, «risalente al dopoguerra che, seppur reso inefficiente, qualora si trovasse in mani sbagliate potrebbe essere riutilizzato». Inoltre, nel magazzino i Carabinieri hanno trovato e sequestrato 47 fucile e 82 pistole di vario calibro, 12 sciabole e 22 baionette. Le armi erano state ereditate dall’uomo dal padre, che ne aveva regolarmente denunciato il possesso, ma l’uomo arrestato non ha dato comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza che ora le possedeva lui e non ha indicato la variazione del luogo di detenzione. Indagini sono in corso per accertare la destinazione di alcune armi che erano state denunciate dal padre dell’uomo ma non sono state trovate dai Carabinieri.