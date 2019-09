Venosa, il San Bernardo Maya dà alla luce 14 cuccioli: parto record

Parto record a Venosa. Una femmina di cane della razza «San Bernardo» di due anni ha dato alla luce la bellezza di 14 cuccioli, 7 maschi e altrettante femmine. «Il parto - spiega il proprietario di Maya, Vincenzo Lioce - è stato abbastanza travagliato, tanto è vero che si è dovuto far ricorso ad un taglio cesareo. Mamma e cuccioli, comunque stanno bene».

«Per questo va dato atto - conclude Lioce - della professionalità della clinica veterinaria Lucana grazie ai dottori Giusy Martino e Mario Romano». Per quanto riguarda i «San Bernardo», il parto è da guinness dei primati perchè mai raggiunto in Italia da questa razza.