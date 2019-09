Concorsi Arpab, assessore ai sindacati: non abbandonate il tavolo

L’assessore regionale all’ambiente, Gianni Rosa, ha inviato ai sindacati una lettera aperta sulla vicenda dei concorsi per il personale dell’Arpab, in cui ha proposto alle organizzazioni sindacali un incontro, chiedendo di «non abbandonare il tavolo del confronto».

Rosa, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, nella lettera ha definito «ingiustificabile" la decisione dei sindacati di non partecipare alla riunione prevista per il prossimo 23 settembre: «Conosciamo tutti - ha aggiunto Rosa - il valore strategico e sociale che riveste l'Arpab e, allo stesso tempo, siamo tutti consapevoli delle sue debolezze in termini di risorse umane ed attrezzature».

«Siamo altrettanto consapevoli - ha concluso l’assessore - che vi sono da espletare gli atti propedeutici all’emissione degli avvisi concorsuali e che questo non permetterà nell’immediato di superare la fase dei contratti di somministrazione. È necessaria, pertanto, una proroga tecnica che può essere assunta solo se condivisa tra tutte le parti. In questo contesto, è richiesto un’assunzione di responsabilità del 'buon padre di famiglià da parte di tutti gli attori istituzionali. Oggi, siamo di fronte ad una grande sfida, i lucani tutti ci osservano e aspettano da noi quelle soluzioni concrete che non hanno finora avuto. Andare avanti è un nostro obbligo morale cui non possiamo sottrarci».