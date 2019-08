Potenza, il treno parte e lui resta a bordo: papà "abbandona" figlia a terra

POTENZA - Una ragazzina di 13 anni è stata aiutata dalla Polizia dopo che il padre, alla stazione di Potenza centrale delle Ferrovie dello Stato, era rimasto bloccato sul «Fracciarossa» Taranto-Milano, a bordo del quale aveva accompagnato due zie in partenza per la Svizzera.

Tutto è cominciato quando un uomo ha chiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti hanno trovato sulla banchina del binario due la ragazzina: il padre era rimasto bloccato sul Fracciarossa, ormai partito per Salerno, su cui aveva accompagnato due zie che tornavano in Svizzera e dove si era attardato senza scendere in tempo. Sul convoglio l’uomo ha chiesto aiuto per la figlia e una donna ha avvertito il marito, in stazione a Potenza, che ha avvertito la Polizia. Gli agenti hanno portato la ragazzina in questura, dove ha atteso l’arrivo di una zia che l’ha presa in custodia in attesa del ritorno del padre da Salerno.