Regione Basilicata si impegna per l'avvio della produzione a Tempa Rossa

POTENZA - La Regione Basilicata è impegnata "a verificare la possibilità di autorizzare in tempi brevi l'avvio della produzione» del centro oli di Tempa Rossa.

Lo ha «assicurato» l’assessore regionale alle attività produttive, Francesco Cupparo, durante una riunione svoltasi in prefettura, a Potenza. L’incontro è stato presieduto dal prefetto, Annunziato Vardè: vi hanno partecipato anche dirigenti della Total, i sindaci di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione, sindacalisti e rappresentanti di comitati civici. Vardè, secondo quanto reso noto dalla stessa prefettura, «ha invitato tutti a riprendere il dialogo interrotto da molti mesi al fine di raggiungere l’obiettivo del sollecito avvio della produzione nel rispetto, innanzitutto, delle norme ambientali e di sicurezza», ma tutalendo anche «prioritariamente e per quanto consentito, le aspettative occupazionali dei lavoratori residenti nei comuni interessati dalle estrazioni e in tutta la Basilicata, a cominciare da quelli inseriti nella banca dati appositamente costituita». Per quanto riguarda, in particolare, le «problematiche ambientali», è stato deciso di «organizzare un apposito incontro tecnico per seguire e monitorare la situazione del sito».