Potenza, cerca di farsi rimborsare il biglietto con la forza: arrestato 24enne

POTENZA - Con le accuse di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, ieri mattina, a Rionero in Vulture (Potenza), i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni, di origini camerunensi, richiedente protezione internazionale. Il giovane è stato fermato dopo che aveva aggredito un dipendente, danneggiato un computer e sottratto un telefono cellulare a un’altra operatrice dell’Arci Basilicata che gestisce il centro di accoglienza straordinario di Barile (Potenza) dove il 24enne era stato ospitato sino allo scorso mese di marzo.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il giovane, di ritorno da Roma, si era recato negli uffici dell’Arci per tentare di farsi consegnare del denaro come rimborso del biglietto ferroviario. Quando è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri, il giovane è fuggito a piedi: dopo aver scaraventato a terra il cellulare e dopo aver opposto resistenza è stato però fermato e arrestato in flagranza di reato.