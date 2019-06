Rifiuti, due aree abusive sequestrate dal Noe a Potenza

POTENZA - «Due distinte aree per lo stoccaggio di considerevoli quantitativi di rifiuti speciali, costituiti principalmente da scarti di legno, materiale ferroso vario e imballaggi in legno e plastica», sono state poste sotto sequestro dai Carabinieri del Noe di Potenza.

I militari hanno controllato «una ditta operante nel settore del trasporto di rifiuti speciali, accertando che all’interno del perimetro aziendale e nelle sue immediate pertinenze erano state realizzate e gestite, senza alcun titolo autorizzativo, le due aree». Sono stati trovati «centinaia di imballaggi in legno di grandi dimensioni, e altri rifiuti di varia natura, tutti di provenienza industriale, detenuti e gestiti in violazione alla normativa di settore»: le aree sequestrate hanno una superficie di circa cinquemila metri quadrati. Il legale rappresentante della ditta è stato denunciato in stato di libertà per violazioni del testo unico ambientale.