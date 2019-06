Droga, polizia Potenza arresta 22enne marocchino

In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Arezzo, la Squadra mobile di Potenza ha arrestato un giovane cittadino marocchino, di 22 anni, con precedenti penali in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane «era sotto osservazione» per «le frequentazioni con persone originarie di Melfi (Potenza).

L’arresto - secondo quanto reso noto dalla Questura di Potenza - è stato eseguito nell’ambito «di stringenti attività di contrasto ai reati commessi da stranieri non comunitari».