Basilicata ancora senza consiglio e giunta: si aspetta proclamazione

POTENZA - E’ ancora fumata nera, in Basilicata, sia per ciò che concerne il nuovo Consiglio che la nuova Giunta regionale. Al momento, infatti, sul primo fronte la Corte di Appello ha iniziato l’esame dei verbali relativi alle elezioni che hanno decretato la vittoria del centrodestra guidato da Vito Bardi. Il quale, in merito alla Giunta, ha dichiarato: «Sto lavorando sul programma da sottoporre alla maggioranza. Solo dopo mi dedicherò all’esecutivo, previo consulto con gli alleati». Ieri, Bardi, ha incontrato la presidente uscente, Flavia Franconi. «Abbiamo semplicemente affrontato le questioni generali che attengono all’ente Regione – ha spiegato – e non c’è stato alcuno scambio di consegne. Un colloquio molto pacato e tranquillo».

Le voci sul nuovo esecutivo, però, continuano a rincorrersi. Accreditando una squadra «bardiana» a trazione leghista. Il partito di Salvini, che alle regionali con il 19.15% dei consensi è risultato essere il secondo in Basilicata dietro al M5S (20,27), ha vinto di gran lunga la partita in casa centrodestra, ottenendo 6 seggi sui 12 complessivi della maggioranza (13, includendo lo stesso Bardi) ed ora reclama almeno 2 assessorati sui 5 totali, compreso il ruolo di vice presidente. In pole position ci sarebbero Francesco Fanelli, il candidato consigliere più votato in assoluto della Lega, e uno tra il segretario regionale, Antonio Cappiello, e Rocco Fuina. In favore del primo giocherebbe il ruolo, mentre il secondo può reclamare il fatto di aver ottenuto più voti (2416) di Cappiello (2062) e di essere, quindi, il primo dei non eletti a Matera.

Il tavolo leghista, però, potrebbe anche essere sparigliato dall’unica donna eletta in Consiglio, Donatella Merra, che andrebbe così a riempire una (l’unica?) casella in rosa dell’esecutivo. In casa Forza Italia sembrerebbero non esserci dubbi sull’assessore “in pectore”: dovrebbe essere Rocco Leone, già sindaco di Policoro, candidato che, su scala regionale, ha ottenuto la maggiore percentuale di preferenze in proporzione ai votanti. Per Leone sarebbe pronta la delega alla Sanità. Quella all’Agricoltura, invece, potrebbe essere assegnata a Piergiorgio Quarto, ex presidente di Coldiretti Basilicata, unico eletto della lista Bardi Presidente. In predicato di diventare assessore, poi, ci sarebbe anche l’ex parlamentare Cosimo Latronico, primo dei non eletti nella lista di Fdi nella circoscrizione di Matera. Tornando alla proclamazione ufficiale degli eletti in Consiglio (20 i consiglieri, oltre a Bardi, così ripartiti: 12 centrodestra, 5 centrosinistra, 3 M5S), il vero nodo è sull’assegnazione del seggio che spetta per legge al candidato governatore sconfitto, Carlo Trerotola.