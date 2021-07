Abel Ferrara ospite d'onore al« Lucania film festival»

POTENZA - Il regista Abel Ferrara sarà l'ospite d’onore della 22/a edizione del Lucania film festival (Lff), che si terrà al CineParco «Tilt» di Marconia di Pisticci (Matera) dal 7 all’11 agosto prossimo. Ferrara, tra l’altro «terrà una masterclass e una lectio magistralis aperta - spiegano dall'organizzazione del festival - a professionisti, cineasti e grande pubblico e si racconterà nel talk Architettura e Spiritualità, moderato da Gemma Lanzo, del Sindacato nazionale critici cinematografici italiani (Sncci) e dedicato all’interazione tra il cinema, l'architettura e i mondi periferici dell’animo».



Per la direzione artistica dell’Lff, «la presenza di Abel Ferrara rappresenta un atto altamente simbolico. La sua presenza è un invito alla lettura dei margini e degli opposti come parte di un tutto. È tempo di leggere il dramma umano per riconoscere lo scandalo del vero e il suo splendore. È tempo di redenzione».