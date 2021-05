E il barbonaggio teatrale made in Lecce sbarca all'«Eredità» di Insinna

Lecce - Il genio di Ippolito Chiarello riverbera sulle platee nazionali. Nella popolarissima trasmissione tivvù «L'eredità» condotta da Flavio Insinna, la domanda ai concorrenti: «Il pugliese Ippolito Chiarello ha ideato un nuovo utilizzo del "delivery" con il quale consegna a domicilio...». Cosa? Sagre di paese o spettacoli teatrali? Beh, per i pugliesi nessuna sorpresa: che Chiarello sia il teorico del «barbonaggio teatrale» è ben noto a tutti. I suoi spettacoli itineranti, consegnati a domicilio sono ormai un must della vita artistica salentina. Risposta giusta anche in tivvù. Con il post immediato di Chiarello sulla sua pagina fb: «L'eredità su Rai1: giuro che non ne sapevo nulla! Superfelice».