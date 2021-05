Musica, a Taranto il pianista Francesco Libetta ricorda Battiato

Il pianista, compositore e direttore d’orchestra Francesco Libetta, originario di Galatone (Lecce), suonerà Franco Battiato, lunedì 7 giugno (ore 20.30), al Teatro comunale Fusco di Taranto per gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un concerto speciale in ricordo dell’artista siciliano recentemente scomparso al quale Libetta era legato da una profonda amicizia, concretizzatasi nel corso del tempo in diverse collaborazioni sia musicali che cinematografiche. Didatta e concertista dalla carriera internazionale, Libetta aveva «prestato» alcune sue incisioni di Händel per il docufilm di Battiato sullo scrittore Gesualdo Bufalino, e a sua volta Battiato aveva supervisionato il musical di Libetta «Ottocento" con gli arrangiamenti realizzati da Angelo Privitera, storico collaboratore del cantautore. Il pianista salentino si esibirà da solo e in trio con il flautista Gianmarco Leuzzi e il fagottista Antonio Vergine e con un ensemble di archi. Il concerto sarà introdotto da tre pezzi tratti dal ciclo «Journey to Inaccessible Places». Poi Libetta proporrà «Sen Paigamberler & Hazreti Mevlana» da «Genesi», l’opera lirica di Battiato pubblicata nel 1987, «I treni di Touzer» che il cantautore siciliano presentò con Alice all’Eurovision Song Contest, l'Adagio cantabile dalla Grande Sonata op. 13, «Per Elisa», il pezzo originale di Libetta intitolato «Battiatrio», lo "Scampanio» dall’opera teatrale «Telesio», quattro estratti dal musical di Libetta «Ottocento». Infine, l’omaggio a Händel attraverso una suite e la versione per pianoforte del brano «La cura», uno dei maggiori successi del cantautore siciliano.