Torna Notre Dame de Paris, nuovo tour 2021-2022, anche a Bari

'Notre Dame de Paris', tra i musical più amati degli ultimi anni, torna nelle grandi arene italiane dal prossimo in una lunga tournee che toccherà 12 città, da Eboli, dove ci sarà la prima, il 6 novembre 2021, a Palermo, il 30 giugno 2022. A Bari resterà in scena dall'11 al 14 novembre al bari

Pietra miliare dello spettacolo italiano e mondiale, Notre Dame de Paris, è stata vista negli anni, da milioni di spettatori, molti dei quali sono tornati più volte a vederla. Si tratta di un’opera contemporanea spettacolare e dalla forte carica emozionale, pensata per raccontare il mondo moderno attraverso una storia di tempi passati, bastata sull'eternità dell’amore.

Le musiche, inconfondibili, sono di Riccardo Cocciante, la storia rivede il romanzo di Victor Hugo riadattato da Luc Plamondon e Pasquale Panella, la regia è Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, costumi di Fred Sathal e scene di Christian Ratz. Gli show previsti nel 2021 allo Stupinigi Sonic Park, a Mantova, San Pancrazio Salentino e Soverato verranno cancellati, mentre quelli previsti all’Arena Flegrea di Napoli verranno riposizionati al PalaPartenope. Tutti gli altri spettacoli saranno posticipati nelle stesse location. Biglietti su Ticketone.it