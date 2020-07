Locus Festival 2020: Fabi, Capossela, Ghemon e tanti altri, nuove location per una «limited edition»

La musica continua a resistere nonostante la pandemia: con questo 'augurio' si è svolta oggi la conferenza stampa sul web del Locus Festival 2020 "Limited Edition", in programma a Locorotondo (Ba) dal 7 al 15 agosto, con alcuni speciali eventi 'extra' nel territorio di Fasano. Un programma annunciato all'inizio dell'anno e poi totalmente ri-progettato dopo la pandemia, in modo da renderlo sostenibile. Si parte con la mostra fotografica di Guido Harari, visibile dal 7 al 23 agosto. Venerdì 7 agosto sul palco Niccolò Fabi, in trio con Roberto Angelini e Pier Cortese, al Parco Archeologico di Egnazia alle 20.30. Sabato 8 agosto, sempre nella stessa location, sarà la volta di Vinicio Capossela. I Calibro 35 saranno lunedì 10 agosto a Locorotondo, alla Masseria Ferragnano, per presentare il nuovo album 'Momentum', e saranno sul palco con un ospite speciale che verrà annunciato più in là. Martedì 11 agosto Kekko Fornarelli trio apre la serata e il concerto di Michael League e Bill Laurance, il tutto con l'orchestra della Magna Grecia, sempre alla Masseria Ferragnano. Mercoledì 12 agosto lo stesso palco ospiterà Ghemon, e in apertura i Thinkaboutit. Giovedì 13 agosto i siciliani Colapesce e Dimartino presentano il loro album a quattro mani, a Masseria Ferragnano, e la serata sarà aperta da La Municipal. Venerdì 14 agosto The Comet is Coming insieme a Lorenzo Senni chiudono i concerti a Locorotondo. Gran finale con il concerto in spiaggia, al Lido Lullabay, del collettivo Napoli Segreta.

Non mancheranno i momenti di approfondimento Locus Focus, legati alla musica ma che abbracciano l'arte in genere. Tra gli ospiti Guido Harari, il 9 agosto, nel panel 'Vedere la musica, ascoltare le immagini', introdotto da Nicola Gaeta (direttore artistico dei Focus). Carlo Massarini il 10 agosto parlerà degli album più influenti degli anni '70. Il 12 agosto è il momento di Alberto Castelli, uno dei massimi esperti di black music, in una riflessione sulla musica afroamericana alla luce delle ultime notizie. Gran finale il 14 agosto con King Shabaka. Riproposto anche quest'anno Locus Movies: il direttore artistico Sergio Sozzo ha scelto tre film, che verranno annunciati a breve. Questi eventi si svolgeranno alla Villa Comunale di Locorotondo: i focus nel pomeriggio, i film di notte, dopo i live, per rendere l'atmosfera ancora più magica.

Tra gli interventi a inizio conferenza quello di Loredana Capone: «Il Festival ha dato dinamismo e capacità di aggregazione a un'area della Puglia eccezionale, come la Valle d'Itria. Magnifico paesaggio rurale, capacità di accoglienza: è una zona davvero speciale, e qui anche un concerto acquisisce una peculiarità tutta sua. I luoghi vanno a braccetto con il talento: i pugliesi dimostrano di essere sempre più bravi, ma anche chi viene ospite qui riesce a integrarsi perfettamente nel panorama circostante, non solo musicale».

«Un festival che suona come un monito di speranza, dopo la paura di dover fermare ciò che era stato costruito - come dichiara Ermelinda Prete, assessore alla Cultura di Locorotondo - Non più piazza Moro, il main stage di Locorotondo (Ba) sarà Masseria Ferragnano, ai limiti della città, ma a due passi dal centro urbano. Felicissimi di poter riprendere e speriamo di poter aiutare questo festival a crescere sempre di più».

Tra le location coinvolte anche il Parco Archeologico di Egnazia, come riporta la direttrice Angela Ciancio: «Siamo stati tra i primi siti a riaprire dopo la pandemia: confidiamo molto nella professionalità degli organizzatori, siamo lieti di questa opportunità e sappiamo che costituirà un ritorno importante per il nostro museo e per l'ampliamento dell'offerta che intendiamo proporre». «Un'iniziativa che rappresenta una sfida per la Puglia, la Valle d'Itria e tutta Fasano - queste le parole di Pierfrancesco Palmariggi - stiamo lavorando per ospitare in massima sicurezza chi verrà nel nostro territorio, musicisti, lavoratori e appassionati».

I biglietti per tutti i concerti sono disponibili su Ticketone e sulla piattaforma Dice. Per Niccoló Fabi i biglietti di entrambi i concerti, quello del 7 agosto 2020 e quello del prossimo anno, sono in vendita tramite l’app DICE.fm e su Ticketone. Coloro che hanno già acquistato (entro il 6 luglio) il biglietto del vecchio concerto rinviato, oltre a poter usare lo stesso biglietto nel 2021, potranno richiedere un invito gratuito allo spettacolo speciale di quest’anno.