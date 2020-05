Coronavirus, tour negli stadi di Tiziano Ferro e Cesare Cremonini posticipati al 2021

Come già ampiamente previsto e anticipato, i tour negli stadi per l'estate 2020 di Tiziano Ferro e Cesare Cremonini, che avrebbero dovuto suonare entrambi a Bari (Ferro il 3 luglio al San Nicola, Cremonini il 14 luglio all'Arena della Vittoria) sono saltati. Ma c'è una buona notizia per i fan, che arriva direttamente da Live Nation: entrambi gli appuntamenti, così come gli interi tour dei due artisti, sono posticipati al 2021. E i biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date, che verranno comunicate a breve. Live Nation sta infatti lavorando con le autorità e gli stadi di ogni città, ed è in attesa delle ultime risposte per definire tutti i dettagli. Le vendite saranno momentaneamente sospese e riaperte non appena sarà pubblicato il calendario definitivo.