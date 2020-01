Effetto Tolo Tolo: «Mi può dare la crema antirughe di Zalone?»

«Mi dia un barattolo di crema, quella "platinum". Non ha visto il film di Zalone?». Oppure: «La vendete quella crema antirughe nei vasetti dorati e argentati?».

L’effetto sorprendente di «Tolo Tolo», insomma, si fa sentire non solo al box office italiano ma anche sui banconi dei farmacisti della Puglia visto che, da quando il Checco pugliese ha elogiato le sorprendenti virtù anti-rughe della sua crema all’acido ialuronico, c’è stato un boom di richieste di vasetti «Gold» e «Platinum». L’ennesima genialata, pardon «zalonata», che probabilmente farà aumentare i fatturati di qualche azienda specializzata in cosmetici naturali visto che l’acido ialuronico (quanti sapevano della sua esistenza prima che «Tolo Tolo» lo portasse alla ribalta? ), confermano gli esperti, è una molecola presente naturalmente nel nostro corpo con proprietà antiage per la pelle. Qualità che, ovviamente, non sono sfuggite al nostro Luca Pasquale Medici, attento osservatore e conoscitore dei vizi e delle virtù degli italiani.

E così, oltre che usare le coperte termiche dei migranti per abbronzarsi o definire l’Africa un luogo «senza Irpef, con una corruzione finalmente onesta», il nostro Checco tra spari e bombe, povertà e fame, continua a pensare ai problemi con ex mogli e soldi e si preoccupa solo di trovare la sua crema all'acido ialuronico. Pubblicità occulta? Assolutamente no visto che non mancano anche riferimenti molto più espliciti ai mocassini «Prada», alle mutande «Dolce e Gabbana», ad una camicia «Armani» e alla borsa «Louis Vuitton». E poi, si sappia, la pubblicità occulta è roba di altri tempi. Oggi si parla di «product placement» che è legale dal 2004, quando è entrata in vigore la cosiddetta «legge Urbani». Ma solo sugli schermi cinematografici.

Conclusione: chapeau al Checco pugliese. Fenomeno di incassi, di risate e di marketing pubblicitario. Con o senza l’acido ialuronico.