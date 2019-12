Nek canta a Lecce e al Teatroteam di Bari alternando rock e acustico

Ha superato le 130mila visualizzazioni in un solo giorno, il video di auguri postato la mattina di Natale sulla pagina ufficiale di Nek. Insieme a sua figlia Beatrice, il cantautore ha cantato accompagnato dalla chitarra, una canzone simbolo di questa festività, Jingle bells. Questo simpatico modo di augurare «buon Natale» è stato molto apprezzato sul web, raccogliendo molti like e altrettante condivisioni.

D’altronde Nek ha dimostrato di avere un buon rapporto con la rete e con i suoi fan. Infatti per «Il mio gioco preferito tour», con il quale ha avuto modo di esibirsi sia in importanti teatri italiani, tra cui l’Ariston di Sanremo, che in location della Germania, Svizzera, Francia, Lussemburgo e Spagna, Filippo propone sia i brani di questo suo ultimo lavoro discografico che i brani più apprezzati della sua discografia, selezionati proprio dai suoi fan.

«Per questo tour – afferma Nek – ho fatto scegliere alle persone, attraverso i social. Questa interazione con il pubblico, tra l’altro molto apprezzata, mi ha permesso di inserire in scaletta brani di ventitré anni fa e diversi dai classici Laura non c’è, Sei solo tu o Lascia che io sia, che mi permettono di svolgere un viaggio temporale, un excursus del mio percorso musicale, che sono molto felice di presentare perché è un orgoglio personale». Questa tournée si concluderà in Puglia con due date a fine gennaio. Mercoledì 22 sarà al teatro Politeama greco di Lecce e il giorno seguente, 23, al Teatroteam a Bari, entrambi con inizio alle 21 e organizzati dall’agenzia M&P Company.

«La risposta delle persone è quello che mi sta emozionando principalmente durante le date di questo tour – prosegue Nek-, sia sui pezzi nuovi che su tutto il repertorio. Durante ogni tappa sto trovando un pubblico eterogeneo, dai bambini alle persone adulte di sessant’anni. Questo mi fa ben sperare che tutto il lavoro fatto in tutto questo tempo, sia frutto di scelte ben fatte. Certo nell’arco della vita qualche decisione sbagliata è stata presa, ma con questi concerti sto notando che il bilancio è estremamente positivo».

Il nuovo album che dà il nome a questo tour è Il mio gioco preferito – parte prima, distribuito dalla Warner Music Italy. Questo, il quattordicesimo di Nek, è stato da lui stesso prodotto e arrangiato insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio. Rappresenta il primo capitolo del nuovo progetto discografico intrapreso dall’artista che, allontanandosi dall’impronta elettronica del suo precedente Unici, punta all’essenziale e alla parte strumentale, creando un album fortemente «umano» e suonato.

Durante le tre ore circa di concerto si toccheranno colori musicali diversi. Ci saranno momenti in cui sarà predominante il suono rock pop, altri in cui la parte acustica sarà più evidente, e ancora parentesi dove l’aspetto rock sarà preponderante. Ma sarà dato anche risalto all’aspetto scenografico, con particolari effetti, come il cubo, simbolo dell’album. Il concerto è molto bello anche da vedere» conclude Nek.

I biglietti per i concerti di Lecce e Bari su TicketOne, dai rivenditori ufficiali dei teatri nei quali si terranno i concerti (info: 329.776.15.11).