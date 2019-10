Tre scuole pugliesi vincono il Premio Nazionale Federchimica Giovani 2019

BARI - Anche quest’anno il Festival della Scienza di Genova ha ospitato la Cerimonia conclusiva della XXII edizione del concorso “Premio Nazionale Federchimica Giovani – sezione chimica di base e plastica”.

Il concorso è stato realizzato da Assobase e PlasticsEurope Italia, le Associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Agli studenti della Scuola Niccolò Piccinni di Bari è stato assegnato il primo premio Plastica per le scuole primarie per il progetto “No plastic rubbish – Messaggio d’amore per l’ambiente”. Un Video stile “flash mob” che ha visto il coinvolgimento attivo tanti studenti che, anche attraverso delle videointerviste, hanno interagito con la comunità locale.

Agli studenti della Scuola Papa Giovanni XXIII del terzo circolo didattico Gabriele D’annunzio di Trani (BT), è stato assegnato il terzo premio Plastica per le scuole primarie per il progetto “Chi ha paura della plastica?” Un Power Point originale e interessante per la modalità di realizzazione e l’interazione con il territorio.

Agli studenti della Scuola Alighieri - Tanzi di Mola di Bari è stato assegnato il terzo premio della Sezione Plastiche per le scuole secondarie di primo grado.

Il progetto “Plasticoso” è stato valutato particolarmente interessante per l’approccio metodologico che, partendo da una criticità del contesto territoriale, ha portato all’acquisizione di possibili soluzioni attraverso il “learning by doing“.

Per quanto riguarda la sezione “chimica di base” agli studenti del primo circolo De Amicis di Trani è stato assegnato il secondo premio per le scuole primarie.

Il video “L’Acido Solforico… raccontato ai bambini” che è stato valutato particolarmente originale e innovativo e che ha messo in evidenza le diverse applicazioni di alcuni elementi della chimica di base.

Quest’anno Federchimica PlasticsEurope Italia, in partnership con il CNR - Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e la Sostenibilità in ambiente marino; CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche, ha realizzato al Festival il laboratorio Viaggio nella Plastisfera - Tutto ciò che dovresti (davvero) sapere sulla plastica presso Galata Museo del Mare - Calata Ansaldo De Mari 1. Un percorso interattivo per rispondere a molti quesiti, far conoscere, con un approccio artistico e scientifico, la plastica, il suo ciclo di vita e le sue complesse interazioni con il nostro Pianeta.