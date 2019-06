Patti Smith alla scoperta di Taranto: passeggia in acqua e mangia le cozze

TARANTO - Patti Smith scopre le bellezze di Taranto: dopo una visita in una pescheria del capoluogo ionico beccata mentre assaggia le cozze tarantine, la sacerdotessa del rock si è concessa anche una passeggiata nelle acque cittadine. Una domenica particolare quella trascorsa dalla Smith in attesa del grande concerto di questa sera al Medimex. La cantante è comparsa a sorpresa tra i bagnanti e si è messa a camminare vestita e a piedi nudi, in mare. (Foto dalla pagina Fb “Solo a Taranto”)