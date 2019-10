Mondiali rugby:Inghilterra in semifinale

ROMA, 19 OTT - L'Inghilterra batte l'Australia 40-16 17-9) ed è la prima nazionale ad accedere alle semifinale del mondiale di rugby in corso in Giappone. Ad Oita, la squadra guidata da Eddie Jones ha segnato due mete per tempo, tutte e quattro trasformate da Owen Farrell, che ha messo tra i pali anche quattro calci piazzati. Ora l'Inghilterra - che non raggiungeva le semifinali da ben 12 anni - aspetta di conoscere la sua prossima avversaria, che uscirà dal confronto tra Nuova Zelanda e Irlanda, in programma sempre oggi. Domani gli altri due quarti di finale, Galles-Francia e Giappone-Sudafrica.