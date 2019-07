Pallavolo: Diouf In Corea, Italia manca

MILANO, 07 LUG - "Vado a giocare in Corea per continuare la mia formazione all'estero ma l'Italia mi manca molto e un giorno spero di tornarci". Valentina Diouf emigra in Oriente dopo la stagione vissuta al Bauru, in Brasile, ma svela la speranza di tornare in futuro in Italia. "A casa si sta bene - ammette la 26enne milanese - e sarebbe da ipocriti dire di no, ma in questi anni non potevo non andare via, era il momento giusto per aumentare la mia esperienza. Avevo voglia e bisogno di staccare dall'Italia, di fare uno step successivo altrove''. La Nazionale, dopo le esclusioni eccellenti a Olimpiadi, Europei e Mondiali, resta un nervo scoperto ma Diouf è convinta che non sia ancora "il momento giusto per cercare di tornarci", senza però "precludersi nulla" per il futuro: ''Chi vivrà, vedrà. Ora penso solo a migliorare il mio gioco: l'esperienza in Brasile mi ha dato molto, spero di ricevere altrettanto in Corea".